تحسن الحركة المرورية على الطرق السريعة في اليوم الأخير من عطلة تشوسوك

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استمر حجم الحركة المرورية على الطرق السريعة الرئيسية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية منخفضا نسبيا في اليوم الأخير من عطلة عيد الحصاد "تشوسوك" التي استمرت ستة أيام، حتى اليوم الثلاثاء.وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، بلغ الوقت المقدر للسفر لمسافة 320 كيلومترا من مدينة بوسان الساحلية الجنوبية إلى العاصمة سيول حوالي أربع ساعات ونصف.ومن المتوقع أن تستغرق القيادة من مدينة أولسان الجنوبية الشرقية إلى سيول أربع ساعات وعشر دقائق.أما بالنسبة لأولئك الذين يقودون سياراتهم من مدينة كانغ ننغ الساحلية الشرقية إلى العاصمة، فسوف يبقون خلف عجلة القيادة لمدة ساعتين و40 دقيقة تقريبا.وقدرت السلطات ذات الصلة أوقات السفر بشكل مماثل لأولئك الذين يقطعون الطريق المتجه إلى هذه المناطق من العاصمة سيول.