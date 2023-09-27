بدء المفاوضات الكورية الإماراتية حول اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة رسميا

Photo : YONHAP News

بدأت الحكومة الكورية الجنوبية رسميا في إجراء المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية بأن المفاوضات ذات الصلة مع الحكومة الإماراتية تعقد حاليا على مدار 4 أيام، من الثاني إلى الخامس من أكتوبر الجاري، في العاصمة سيول.تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تماثل اتفاقيات التجارة الحرة، حيث تشمل بالإضافة إلى تبادل البضائع والقوى البشرية بين البلدين، تنفيذ تبادلات وتعاون بينهما في جميع المجالات.ويشارك في المفاوضات من الجانب الكوري المفاوض المسؤول عن اتفاقيات التجارة الحرة "جانغ صونغ كيل" على رأس وفد مكون من حوالي 30 مسؤولا من مختلف الوزارات، بما في ذلك الصناعة، والاستراتيجية والمالية، والزراعة والغذاء والشؤون الريفية، والنقل البحري والثروة السمكية، والعدل، بينما يحضرها من الجانب الإماراتي حوالي 30 مسؤولا ضمن وفده يرأسه وكيل وزارة الاقتصاد.وكان البلدان قد اتفقا في بيان مشترك أصدره وزيرا التجارة في أكتوبر من عام 2021، على السعي لإبرام اتفاقية للمشاركة الاقتصادية الشاملة.وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول الصديقة لكوريا الجنوبية، حيث تربطهما مشاركة استراتيجية خاصة.وينوي الوفد الكوري تضييق الفجوة بين الجانبين في هذه المفاوضات التي تتناول 8 مجالات، بما في ذلك البضائع والخدمات ودول المنشأ والتعاون المشترك.