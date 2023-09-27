مؤسسة طوكيو للكهرباء تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية تصريف مياه فوكوشيما

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تجري مؤسسة طوكيو للكهرباء في اليابان استعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.وتنوي المؤسسة اليابانية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية بعد غد الخميس، إذا لم تظهر أي مشاكل في عملية قياس كثافة التريتيوم، وهي مادة مشعة، في المياه الملوثة المخففة بمياه البحر.وتخطط اليابان لتصريف حوالي 7 آلاف و800 طن من المياه الملوثة، وهي كمية مماثلة لما تم تصريفه في المرحلة الأولى، إلى البحر قبالة محطة فوكوشيما، وذلك بعد خلط المياه الملوثة مع كمية كبيرة من مياه البحر.ومن المقرر أن تبلغ فترة التصريف للمرحلة الثانية حوالي 17 يوما، بمعدل 470 طنا يوميا.وأوضحت المؤسسة اليابانية أنه على الرغم من اكتشاف كميات ضئيلة من النويدات المشعة، مثل الكربون 14 والسيزيوم 137، في عينات المياه الملوثة المقرر تصريفها خلال المرحلة الثانية، إلا أنه قد تم التأكد من استيفاء معايير التصريف.ومن ناحية أخرى، بدأت الحكومة اليابانية في تلقي تقارير عن حالات الضرر الناتج عن تصريف المياه الملوثة، حيث تخطط لتقديم تعويضات للمتضررين، بما في ذلك المتضررون من انخفاض أسعار المنتجات البحرية والزراعية، أو زيادة تكاليف الاستجابة لإجراءات حظر الاستيراد من طرف الدول الأخرى.