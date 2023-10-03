السفير الكوري لدى الأمم المتحدة يندد بالتعاون بين بيونغ يانغ وموسكو

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شدد السفيرالكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" على أنه اذا ساهم التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا في تقوية برامج أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية وقوتها العسكرية، فسوف يكون ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وقال السفير "هوانغ" في كلمة رئيسية أمام اجتماعات اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، المسؤولة عن نزع السلاح والسلامة الدولية، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الاثنين، إن مساعي كوريا الشمالية المستمرة للحصول على أسلحة نووية وتنفيذ برامج صواريخ باليستية، بالإضافة الى تصرفاتها الاستفزازية المتمثلة في إطلاق صواريخ باستمرار، تشكل جميعا انتهاكات واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي.وحث السفير هوانغ روسيا على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، كما حث كوريا الشمالية على التوقف عن ارتكاب المزيد من الاستفزازات، وانتهاج طريق نحو الحوار ونزع السلاح النووي بالكامل.