كوريا تشهد أكبر ارتفاع في نسبة الدَيْن إلى الناتج المحلي من بين 26 دولة

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أظهرت بيانات جديدة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن كوريا الجنوبية قد شهدت أكبر ارتفاع في نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي من بين 26 دولة خلال العام الماضي 2022.ووفقا لقاعدة بيانات الديون العالمية التابعة لصندوق النقد الدولي، بلغت نسبة الدَيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 108.1%، بزيادة أكثر من 16 نقطة مئوية مقارنة بعام 2017.وكانت كوريا الجنوبية الدولة الوحيدة من بين الدول الـ26 التي سجلت معدل نمو أعلى من 10%.وسجلت سلوفاكيا ثاني أكبر ارتفاع في نسبة الدَيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتلتها اليابان ثم الأردن ولوكسمبورغ وتشيلي وسويسرا وألمانيا.وفي الوقت نفسه، كانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهولندا وبريطانيا والنمسا والدانمارك، من بين الدول التي شهدت انخفاضا في نسبة الدَيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.