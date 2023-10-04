كوريا تفوز بالميدالية الذهبية في منافسات لعبة غو للرجال في آسياد هانغتشو

Photo : YONHAP News

فاز لاعبو فريق "غو" الكوري الجنوبي بالميدالية الذهبية في مسابقة مجموعات الرجال في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغتشو الصينية.وقد أقيمت خمس مباريات في وقت واحد لمسابقة الفرق النهائية أمس الثلاثاء في قاعة "هانغتشو تشي يوان" للشطرنج في هانغتشو، حيث فاز الفريق الكوري الجنوبي المكون من "شين جين صو" و"شين مين جون" و"باك جونغ هوان"، لأول مرة الفريق الصيني، ليحصل على الميدالية الذهبية.وقد فاز اللاعبون الكوريون بلقب فريق الرجال في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة "كوانغتشو" الصينية في عام 2010 عندما تم إدراج لعبة "غو" كرياضة يتلقى المتنافسون فيها ميداليات.