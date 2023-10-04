الحكومة الكورية تنفق حوالي 57 مليار وون على أبناء العائلات متعددة الثقافات

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خصصت الحكومة الكورية مبلغ 56.8 مليار وون من ميزانية العام القادم لدعم أبناء الأسر متعددة الثقافات. ويعتبر هذا المبلغ أكبر من الضعف مقارنة بمخصصات بهذا العام.وقالت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، أمس الثلاثاء، إن هذه الخطوة تهدف إلى تضييق الفجوة التعليمية التي يعاني منها الأطفال والمراهقون من هذه الأسر، ومساعدتهم على النمو كمواهب عالمية.وتماشيا مع المهمة الرئيسية للحكومة الكورية، المتمثلة في تعزيز أنظمة الدعم المصممة خصيصا لأبناء الأسر متعددة الثقافات، تخطط وزارة الأسرة لإنفاق 16.8 مليار وون لتقديم المشورة لأبناء الأسر متعددة الثقافات ذات الدخل المنخفض وتغطية الرسوم المتعلقة بالأنشطة التعليمية، بما في ذلك شراء الكتب واستخدام المكتبات.وبالنسبة لمشروعات التوجيه التي تهدف إلى مساعدة الطلاب من الأسر متعددة الثقافات فيما يتعلق بالتكيف المدرسي، ستضخ الوزارة مبلغ 15.8 مليار وون، بزيادة أكثر مما يقرب من تسعة مليارات وون هذا العام، مع زيادة عدد الطلاب الذين سيكونون مؤهلين لتلقيها.وسوف يشمل هذا الدعم ما يتراوح بين أربعة آلاف إلى ثمانية آلاف طالب. وأضافت الوزارة أنها ستزيد عدد المراكز التي تساعد أبناء الأسر متعددة الثقافات في دراستهم قبل دخولهم المدارس الابتدائية وفي التعليم الأساسي في الصفوف الابتدائية، من 138 إلى 168 خلال العام القادم.