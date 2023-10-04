كوريا واليابان تستأنفان الاجتماعات المنتظمة لهيئات الرقابة المالية في ديسمبر

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اتفقت السلطات المالية في كوريا الجنوبية واليابان على استئناف الاجتماعات المنتظمة بينها في شهر ديسمبر القادم، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، تحديدا منذ عام 2016.وتم التوصل إلى هذا الاتفاق في اجتماع عُقد في اليابان أمس الثلاثاء بين رئيس لجنة الخدمات المالية الكورية "كيم جو هيون"، ونظيره رئيس هيئة الخدمات المالية اليابانية "تيروهيسا كوريتا".وقالت لجنة الخدمات المالية الكورية إن الاجتماع بين رئيسيْ الهيئتين الماليتين عُقد وسط استمرار عملية تطبيع العلاقات بين سيول وطوكيو، مع استئناف الدبلوماسية المكوكية بين قيادات البلدين، موضحة أنه الاجتماع الأول من نوعه منذ عام 2016.وسوف تستأنف الهيئتان اجتماعاتهما الدورية في سيول يومي 19 و20 ديسمبر القادم.وخلال اجتماع الأمس الثلاثاء، اتفق كيم وكوريتا أيضا على أن يتبادل الجانبان الخبرات ووجهات النظر بشأن قضايا تغير المناخ ورقمنة الخدمات المالية، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون المتبادل في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وتعزيزها.