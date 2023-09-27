كوريا الشمالية تنتقد الوصف الأمريكي لها بأنها تهديدٌ مستمر

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انتقدت كوريا الشمالية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بشأن مكافحة أسلحة الدمار الشامل لوصفها النظام الكوري الشمالي بأنه "تهديد مستمر".وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء، أدان متحدث باسم وزارة الدفاع في بيونغ يانغ هذا الوصف باعتباره "استفزازا عسكريا وسياسيا خطيرا آخر ضد النظام الكوري الشمالي".وقال البيان إن مصطلح "التهديد المستمر" هو الأنسب لوصف الولايات المتحدة، حيث إنها أكبر دولة تمتلك أسلحة دمار شامل في العالم، وهي التي صعدت تهديداتها النووية ضد كوريا الشمالية منذ القرن الماضي.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قالت في "استراتيجية عام 2023 لمكافحة أسلحة الدمار الشامل"، التي أصدرتها مؤخرا، إن كوريا الشمالية وإيران والمنظمات المتطرفة العنيفة لا تزال تشكل "تهديدات مستمرة"، بينما تواصل تطوير قدراتها في أسلحة الدمار الشامل.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيونغ يانغ إن تصرف واشنطن المتهور المتمثل في نشر غواصة نووية استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية مجهزة برأس حربي نووي يكفي لتدمير أي بلد، هو أخطر تهديد بأسلحة الدمار الشامل.وحذر البيان من أن الجيش الكوري الشمالي سيواجه الاستراتيجية العسكرية الأمريكية باستراتيجية رد أكثر سحقا واستمرارية.