2.2% ارتفاعا في الناتج الصناعي الكوري خلال شهر أغسطس

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انتعش الإنتاج الصناعي والاستثمار في كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس الماضي، بينما انخفض الاستهلاك للشهر الثاني على التوالي.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، إن مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد قد ارتفع بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 112.1 نقطة في أغسطس، محققا أكبر زيادة منذ 30 شهرا، تحديدا منذ فبراير من عام 2021، عندما نما بنسبة 2.3%.جاء ذلك على خلفية نمو بنسبة 5.5% في الإنتاج في صناعتي التعدين والتصنيع، مع زيادة الإنتاج في قطاع الرقائق بنسبة 13.4%، وهو أكبر نمو منذ مارس الماضي.كما ارتفعت استثمارات المرافق بنسبة 3.6% الشهر الماضي لتسجل أكبر زيادة منذ أغسطس من العام الماضي.وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يوليو.ومن ناحية أخرى، انخفض المؤشر المتزامن المركب الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال بمقدار 0.2 نقطة على أساس شهري، ليصل إلى 99.4 نقطة في أغسطس، في حين ظل المؤشر الرئيسي المركب الذي يتوقع دورة الأعمال المستقبلية دون تغيير منذ يوليو عند 99.3 نقطة.