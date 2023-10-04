انطلاق مهرجان بوسان السينمائي الدولي الثامن والعشرون مساء اليوم الأربعاء

ستنطلق أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان بوسان السينمائي الدولي مساء اليوم الأربعاء، وسوف تستمر لمدة عشرة أيام في تلك المدينة الساحلية الجنوبية في كوريا الجنوبية.ومن المقرر أن تقدم الممثلة "باك أون بين" حفل الافتتاح في الساعة السادسة من مساء اليوم، في مركز بوسان للسينما، بينما سيستقبل الضيوفَ الممثلُ "سونغ كانغ هو" الفائز بجائزة مهرجان "كان".ويعرض مهرجان هذا العام 209 أفلام من 69 دولة في أربعة دور عرض سينمائية في مدينة بوسان، مع افتتاح المهرجان بفيلم "لأنني أكره كوريا" للمخرج الكوري الجنوبي "جانغ كون جيه".وتتنافس في هذه الدورة عشرة أفلام، بما في ذلك أفلام من كوريا الجنوبية واليابان والصين وبنغلاديش، على الجوائز في قسم مسابقة التيارات الجديدة.وسوف يختتم المهرجان يوم الجمعة القادم بفيلم الكوميديا السوداء للمخرج الصيني "نينغ هاو" بعنوان "أمبراطور الأفلام"، بطولة نجم هونغ كونغ "أندي لاو".