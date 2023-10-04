سيول تحذر من نهاية النظام الكوري الشمالي إذا حاول استخدام الأسلحة النووية

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حذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية من أن كوريا الشمالية ستواجه "نهاية نظامها" عند أي محاولة لاستخدام أسلحة نووية.جاء ذلك في أعقاب تحرك بيونغ يانغ مؤخرا لتكريس سياستها النووية ضمن دستورها. وأصدرت وزارة الدفاع في سيول هذا التحذير في بيان اليوم الأربعاء، حيث قالت إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحافظان على وضع الاستعداد المشترك الذي يمكّنهما من الرد بقوة ساحقة على أي هجوم من قبل كوريا الشمالية.وانتقدت الوزارة كشف كوريا الشمالية عن طموحاتها لتطوير قدراتها النووية، على الرغم من الظروف المزرية التي يعاني منها شعبها، وذلك من خلال تبني تعديل دستوري يكرس سياستها النووية.وكان مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية قد تبنى خلال الأسبوع الماضي تعديلا ينص على التطوير الأكثر تقدما للأسلحة النووية، وقد جاء ذلك بعد عام من صدور قانون جديد في كوريا الشمالية يسمح بالاستخدام الوقائي للأسلحة النووية.ووصفت وزارة الدفاع في سيول تلك الخطوة بأنها "تهديد خطير" للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وكذلك للمجتمع الدولي، وقالت إنها سوف تؤدي إلى تزايد عزلة النظام الحاكم في كوريا الشمالية وسوف تعمق من معاناة شعبها.