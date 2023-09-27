سعر وقود الديزل في كوريا يتجاوز 1700 وون للتر لأول مرة منذ 9 أشهر

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تجاوز سعر وقود الديزل في كوريا مستوى 1700 وون للتر الواحد لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.ووفقا لموقع "أوبينِت" المتخصص في أسعار النفط اليوم الأربعاء، بلغ متوسط أسعار وقود الديزل في كوريا الجنوبية 1,700.03 وون حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، بارتفاع مقداره 0.11 وون مقارنة بالأمس.وكان متوسط أسعار الديزل قد تجاوز 2100 وون للتر الواحد في شهر يوليو من العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ثم استقر عند مستوى 1300 وون في شهر يونيو الماضي.أما متوسط أسعار وقود البنزين في كوريا فقد بلغ 1,796.32 وون للتر الواحد.وبهذا يكون متوسط أسعار وقود الديزل والبنزين قد سجل ارتفاعا لـ12 أسبوعا متتالية.وتوقع الخبراء أن تتجاوز أسعار النفط الخام العالمية مستوى 100 دولار للبرميل الواحد بسبب القلق من احتمال حدوث مشكلة في الإمدادات.