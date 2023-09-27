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الاقتصادية

البنك المركزي الكوري يتوقع زيادة التقلبات في أسواق المال والصرف الأجنبي

Write: 2023-10-04 11:58:54Update: 2023-10-04 14:23:51

البنك المركزي الكوري يتوقع زيادة التقلبات في أسواق المال والصرف الأجنبي

Photo : YONHAP News

توقع البنك المركزي الكوري زيادة التقلبات في أسواق المال والصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية وسط ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية الناجم عن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسات النقدية لفترة طويلة.
جاء ذلك في اجتماع عقده البنك اليوم الأربعاء لمناقشة وضع الأسواق المالية العالمية وتأثيره على أسواق المال والصرف الأجنبي في كوريا، حيث قال نائب محافظ البنك المركزي "يو سانغ ديه" إن حالة عدم اليقين في الظروف الخارجية لا تزال مرتفعة بسبب زيادة احتمال تمسك الولايات المتحدة بسياسة التشديد النقدي لفترة طويلة، وارتفاع أسعار فائدة السندات على مستوى العالم، إلى جانب استمرار الارتفاع في أسعار النفط الخام العالمية.
وكان نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "مايكل بار" قد صرح يوم الاثنين بأن الشيء المهم في هذه المرحلة هو المدة اللازمة لإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى متشدد بما فيه الكفاية، موضحا أنه من المتوقع أن يستغرق الأمر مزيدا من الوقت لتحقيق ذلك الهدف. 
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