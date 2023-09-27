المكتب الرئاسي يؤكد تركيز السياسات على تنشيط الاقتصاد واستقرار معيشة الشعب

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قال المكتب الرئاسي الكوري إن الحكومة سوف تركز سياساتها على تنشيط الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في معيشة الشعب وتعزيز الأنشطة الدبلوماسية والأمنية.وأضاف المتحدث باسم المكتب الرئاسي "لي دو وان" في موجز صحفي أمس الثلاثاء أن كل بنود جدول أعمال الرئيس "يون صوك يول" مرتبطة بما يتعلق بإنعاش الاقتصاد واستقرار معيشة الشعب وتعزيز الوضع الأمني.وأكد المتحدث "لي" أن الحكومة ستقدم كل دعم ممكن لضمان الاستمرار في انتعاش الصادرات حتى نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن صادرات أشباه الموصلات والسيارات والمنتجات البيتروكيميائية تتمتع حاليا بانتعاش.وقال إنه من المتوقع أن يتم إجراء مباحثات في غضون هذا الشهر بشأن إجراءات المتابعة لتعهدات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة باستثمار أموال ضخمة في كوريا الجنوبية، معربا عن أمله في أن تتحقق هذه الاستثمارات قريبا، وأن يؤدي ذلك إلى خلق وظائف جديدة عالية الجودة.