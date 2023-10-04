الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الرياضة

كوريا الجنوبية تفوز بأول ميدالية في سباق الجري بالتتابع 4 × 100 منذ 37 عاما

Write: 2023-10-04 14:22:54

كوريا الجنوبية تفوز بأول ميدالية في سباق الجري بالتتابع 4 × 100 منذ 37 عاما

Photo : YONHAP News

فاز فريق الجري بالتتابع الكوري للرجال أمس الثلاثاء بميدالية برونزية في منافسات التتابع 4 × 100 متر، ضمن دورة هانغتشو للألعاب الآسيوية، ليحصل على أول ميدالية في هذا الحدث منذ 37 عاما.

وقطع الفريق الكوري المكوّن من 4 عدائين، هم: "لي جونغ تيه" و"كيم كون يونغ" و"لي جيه سونغ" و"كو سونغ هوان"، مسافة السباق بتسجيل الرقم القياسي الوطني البالغ 38.74 ثانية، محتلا بذلك المركز الثالث بعد الصين واليابان.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها كوريا الجنوبية بميدالية في سباق التتابع 4 × 100

متر منذ حصولها على الميدالية البرونزية في دورة سيول للألعاب الآسيوية في عام 1986.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;