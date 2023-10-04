كوريا الجنوبية تفوز بأول ميدالية في سباق الجري بالتتابع 4 × 100 منذ 37 عاما

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فاز فريق الجري بالتتابع الكوري للرجال أمس الثلاثاء بميدالية برونزية في منافسات التتابع 4 × 100 متر، ضمن دورة هانغتشو للألعاب الآسيوية، ليحصل على أول ميدالية في هذا الحدث منذ 37 عاما.وقطع الفريق الكوري المكوّن من 4 عدائين، هم: "لي جونغ تيه" و"كيم كون يونغ" و"لي جيه سونغ" و"كو سونغ هوان"، مسافة السباق بتسجيل الرقم القياسي الوطني البالغ 38.74 ثانية، محتلا بذلك المركز الثالث بعد الصين واليابان.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها كوريا الجنوبية بميدالية في سباق التتابع 4 × 100متر منذ حصولها على الميدالية البرونزية في دورة سيول للألعاب الآسيوية في عام 1986.