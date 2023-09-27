المخابرات الكورية الجنوبية تكتشف محاولات قرصنة كورية شمالية ضد شركات بناء السفن

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قالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إن منظمة قرصنة كورية شمالية شنت مؤخرا هجمات استهدفت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية، في محاولة لتعزيز القوة البحرية لكوريا الشمالية.وفي بيان صحفي أصدرته اليوم الأربعاء، قالت الوكالة إنها اكتشفت محاولات شن هجمات إلكترونية متعددة قامت بها منظمة قرصنة كورية شمالية في شهريْ أغسطس وسبتمبر الماضيين ضد شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية.وأضافت أن الهجمات الإلكترونية تمت عن طريق اختراق الأنظمة من خلال أجهزة الكمبيوتر التابعة للشركات الكورية الجنوبية المتخصصة في صيانة وإصلاح السفن، أو نشر رسائل بريد إلكتروني تصيدية لموظفيها من أجل تنصيب برامج ضارة.وأرجعت الوكالة السبب في تركيز الهجمات الإلكترونية الكورية الشمالية على شركات بناء السفن إلى التعليمات التي أصدرها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لبناء سفن حربية متوسطة وكبيرة الحجم.