كوريا ترسل خبراء لليابان لرصد المرحلة الثانية من عمليات تصريف مياه فوكوشيما

Photo : YONHAP News

من المقرر أن ترسل الحكومة الكورية خبراء إلى اليابان ليقوموا برصد المرحلة الثانية من عمليات تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، والتي ستبدأ غدا الخميس.وقال نائب رئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية الكورية "بارك كو يون"، في موجز صحفي اليوم الأربعاء، إن خبراء تابعين للمعهد الكوري لتكنولوجيا السلامة النووية سوف يزورون المكتب الميداني للوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة فوكوشيما، ومنشآتها النووية، للتأكد مما إذا كانت سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من تصريف المياه الملوثة وفقا لخطة شركة طوكيو للكهرباء.كما سيقوم الخبراء الكوريون برصد البيانات المتعلقة بتصريف المياه الملوثة، ومتابعة نتائج تحليل عينات المياه المنصرفة والتي ستكشف عنها شركة طوكيو للكهرباء.