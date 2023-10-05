سيول وطوكيو تعقدان حوارهما الاستراتيجي لأول مرة منذ 9 سنوات

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية واليابان حوارهما الاستراتيجي على مستوى نائب وزير الخارجية، لأول مرة منذ 9 سنوات، اليوم الخميس.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن النائب الأول لوزير الخارجية "تشانغ هو جين" ونظيره الياباني "ماساتاكا أوكانو" سيجتمعان في سيول لاستئناف المحادثات التي كانت قد بدأت أول مرة في عام 2005، من أجل التباحث بشكل مكثف حول القضايا الإقليمية والعالمية على المديين المتوسط والبعيد.ويأتي هذا الاجتماع بعد أن كان قد تم تعليق الحوار في أكتوبر 2014 بسبب توتر العلاقات بين البلدين. كما يتزامن استئناف الحوار بين سيول وطوكيو مع إعادة تنشيط قنوات الاتصال الاستراتيجية المختلفة بينهما، بعد أن مهدت خطة كوريا الجنوبية لتعويض ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب في شهر مارس الماضي، الطريق لتحسين العلاقات.وبعد إجراء المحادثات، سيقوم "أوكانو" بزيارة مجاملة لوزير الخارجية "بارك جين".