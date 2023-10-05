اليابان تبدأ المرحلة الثانية من تصريف مياه محطة فوكوشيما

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من المقرر أن تبدأ اليابان اليوم الخميس المرحلة الثانية من عملية تصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة.وبحسب وسائل الإعلام اليابانية، فإن عملية التصريف ستبدأ في الساعة 10:30 صباحا.وتخطط شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو"، وهي الشركة المشغلة لمحطة "فوكوشيما"، لتصريف حوالي 7800 طن من المياه الملوثة في الفترة من اليوم الخميس وحتى يوم 23 أكتوبر، وهي نفس الكمية التي تم تصريفها في الجولة الأولى في الفترة من 24 أغسطس إلى 11 سبتمبر.وسوف يتم تصريف حوالي 460 طنا من المياه يوميا عبر نفق بحري يمتد لمسافة كيلومتر واحد في المحيط، بعد خضوعها للمعالجة بنظام معالجة السوائل المتقدم لإزالة العناصر المشعة.وقبل التصريف، قامت الشركة بقياس كمية التريتيوم، التي لا يمكن إزالتها من مياه الصرف الصحي حتى من خلال المعالجة المتقدمة، ووجدت أن المستوى يبلغ 87 بيكريل لكل لتر، وهو أقل بكثير من المستوى القياسي المسموح به البالغ ألفا و500 بيكريل لكل لتر.وتخطط الحكومة اليابانية وشركة "تيبكو" لتصريف 31 ألفا و200 طن من المياه حتى شهر مارس من العام القادم، من إجمالي كمية مياه تم قياس حجمها في المحطة يوم الخميس الماضي، وتبلغ 1.34 مليون طن.