كوريا تشهد ارتفاعا في التضخم خلال سبتمبر بنسبة 3.7%

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ارتفعت نسبة التضخم فوق نطاق 3% خلال شهر سبتمبر الماضي، لتسجل بذلك أكبر زيادة منذ خمسة أشهر.ووفقا لهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الخميس، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 112.99 نقطة في سبتمبر، مرتفعا بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي أعلى زيادة منذ شهر أبريل الماضي.ومنذ انخفاضه إلى 2.3% في يوليو، من ذروته البالغة 6.3% قبل 12 شهرا، سجل المعدل نموا في نطاق 3.5% لمدة شهرين متتاليين، مع انخفاض أسعار المنتجات البترولية بدرجة أقل.وسجلت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية زيادة بنسبة 3.7% الشهر الماضي، وهي أعلى من 2.7% في أغسطس، مع ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بأكثر من 2%، بعد زيادتها بنسبة 5.4% في أغسطس.ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لضروريات المعيشة بنسبة 4.4%.وقال مسؤول في هيئة الإحصاءات إن انخفاض أسعار المنتجات البترولية تقلص بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، موضحا أن اتجاهات التضخم ستتغير تبعا لأسعار النفط العالمية.