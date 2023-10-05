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الاقتصادية

كوريا تشهد ارتفاعا في التضخم خلال سبتمبر بنسبة 3.7%

Write: 2023-10-05 10:35:13

كوريا تشهد ارتفاعا في التضخم خلال سبتمبر بنسبة 3.7%

Photo : YONHAP News

ارتفعت نسبة التضخم فوق نطاق 3% خلال شهر سبتمبر الماضي، لتسجل بذلك أكبر زيادة منذ خمسة أشهر.

ووفقا لهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الخميس، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 112.99 نقطة في سبتمبر، مرتفعا بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي أعلى زيادة منذ شهر أبريل الماضي.

ومنذ انخفاضه إلى 2.3% في يوليو، من ذروته البالغة 6.3% قبل 12 شهرا، سجل المعدل نموا في نطاق 3.5% لمدة شهرين متتاليين، مع انخفاض أسعار المنتجات البترولية بدرجة أقل.

وسجلت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية زيادة بنسبة 3.7% الشهر الماضي، وهي أعلى من 2.7% في أغسطس، مع ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بأكثر من 2%، بعد زيادتها بنسبة 5.4% في أغسطس.

ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لضروريات المعيشة بنسبة 4.4%.

وقال مسؤول في هيئة الإحصاءات إن انخفاض أسعار المنتجات البترولية تقلص بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، موضحا أن اتجاهات التضخم ستتغير تبعا لأسعار النفط العالمية.
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