سيول تشرح وجهة نظرها بشأن مياه فوكوشيما في اجتماع بروتوكول لندن

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من المتوقع أن تشرح كوريا الجنوبية وجهة نظرها بشأن تصريف المياه الملوثة في المحيط من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية اليابانية، خلال اجتماعات الأطراف المتعاقدة على اتفاقية لندن وبروتوكول لندن، اليوم الخميس.وتعد هذه الاجتماعات جزءا من الاجتماع التشاوري الخامس والأربعين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن، والاجتماع الثامن عشر للأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن، والذي انطلق في مقر المنظمة البحرية الدولية يوم الاثنين ويستمر لمدة 5 أيام.وخلال المناقشات، من المرجح أيضا أن تكشف الدول الموقعة، وكذلك منظمة السلام الأخضر، عن مواقفها في جلسة حول المسائل المتعلقة بإدارة النفايات المشعة.وتعد هذه الاجتماعات الأولى التي تعقد منذ أن بدأت اليابان في تصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما".يُذكر أن اتفاقية لندن هي معاهدة دولية أبرمت لمنع التلوث البحري عن طريق إلقاء النفايات، في حين تم اعتماد بروتوكول لندن في عام 1996 لتعزيز الالتزامات باتفاقية لندن.وتُعقد اجتماعات الأطراف المتعاقدة في المعاهدتين بصورة مشتركة سنويا في مقر المنظمة البحرية الدولية للتصويت على تعديلات بروتوكول لندن.وقد شددت كوريا على ضرورة أن تتطرق الاجتماعات إلى قضية المياه الملوثة في "فوكوشيما" منذ عام 2019، في حين تمسكت اليابان بالموقف القائل إن هذا الأمر غير ذي صلة بمثل هذه الاجتماعات.