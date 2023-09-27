إجمالي النفقات الطبية في كوريا يتجاوز لأول مرة 100 تريليون وون العام الماضي

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تجاوز حجم النفقات الطبية المدفوعة للمستشفيات والصيدليات في كوريا الجنوبية لأول مرة مستوى 100 تريليون وون في العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي حجم النفقات الطبية في العام الماضي 102 تريليون و427.7 مليار وون، أي ما يعادل حوال 75.28 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9.5% مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن عدد الأيام التي قام فيها المرضى بزيارة المستشفات للالتقاء بالأطباء أو للإقامة فيها للعلاج، بلغ في العام الماضي مليارا و58 مليونا و330 ألف يوم، بزيادة نسبتها 10.5% مقارنة بالعام الأسبق، بعد أن سجل انخفاضا في عامي 2020 و2021 بنسبة 11.5% و0.5% على التوالي.وقال التقرير إن 43.1% من النفقات الطبية كانت على كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، فيما بلغت حصتهم من إجمالي عدد سكان كوريا 17%.