الحكومة الكورية تعزز مراقبتها للسوق المالية

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أكد "تشو كيونغ هو" نائب رئيس الوزراء الكوري للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية على أن الحكومة سوف تعزز مراقبتها للتطورات في الأسواق المالية داخليا وخارجيا.جاء ذلك في اجتماع وزاري للطوارئ الاقتصادية عقد أمس، حيث قال إن السوق المالية الكورية شهدت تقلبات كبيرة أمس نتيجة لانعكاس آثار الأسواق المالية الدولية عليها خلال فترة إجازة عيد الحصاد "تشو سوك" في وقت واحد.وفيما يتعلق بارتفاع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، وارتفاع قيمة الدولار مؤخرا، أوضح أن السوق المالية الكورية تشهد زيادة في التقلبات إلى حد ما، بالتوازي مع استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية.كما أكد "تشو" على أن الحكومة الكورية سوف تتخذ إجراءات بشكل استباقي إذا لزم الأمر، من أجل منع حدوث حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي بسبب المضاربة، كما ستتخذ تدابير لتحقيق الاستقرار في سوق السندات في الوقت المناسب.وحول الارتفاع في أسعار المستهلك الذي تم الإعلان عنه اليوم، قال نائب رئيس الوزراء إن الاسعار مستمرة في اتجاه الركود على نطاق واسع، إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط الدولية منذ منتصف شهر يوليو الماضي بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية الصيفية، قد لعب كبيرا في وصول التضخم إلى مستوى 3 بالمائة للشهر الثاني على التوالي.تجدر الإشارة إلى أن أسعار المستهلك زادت بمعدل 3.7 % بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي نتيجة لارتفاع أسعار النفط الدولية والمحاصيل الزراعية في آن واحد، لتسجل أعلى زيادة منذ 5 أشهر، أي منذ شهر أبريل الماضي الذي بلغ فيه التضخم 3.7%.وتوقع "تشو" أن تستقر الأسعار بدءا من شهر أكتوبر الجاري الذي يشهد هدوءا في العناصر الموسمية، مؤكدا على أن الحكومة ستظل يقظة مع بذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار السريع في الأسعار.