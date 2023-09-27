مطار إنتشون يسجل 800 مليون مسافر خلال 22 عاما منذ افتتاحه

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تجاوز العدد التراكمي للمسافرين في مطار إنتشون الدولي الذي كان قد افتتح في عام 2001، مستوى 800 مليون.وصرحت مؤسسة مطار إنتشون الدولي أمس بأن المسافر الذي غادر المطار أمس متوجها إلى الولايات المتحدة على متن طائرة "او زد 202" لشركة آسيانا للخطوط الجوية قد أصبح المسافر رقم 800 مليون للمطار، وقد تلقى هدية عبارة عن مفتاح ذهبي وتذكرة طيران ذهابا وإيابا.الجدير بالذكر أن مطار إنتشون كان قد افتتح يوم 29 مارس 2001، وبذلك يكون قد استقبل المسافر رقم 800 مليون بعد مرور 22 عاما و7 أشهر على افتتاحه.وقد استغرق مطار إنتشون 4 أعوام و7 أشهر ليتجاوز مستوى 100 مليون مسافر منذ افتتاحه، لكن الطلب على الطيران زاد بوتيرة سريعة مما أدى إلى تسارع وتيرة تحطيم الرقم القياسي للعدد التراكمي للمسافرين بوحدة تبلغ 100 مليون.ولكن نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، انخفض عدد المسافرين عبر المطار الكوري الدولي الرئيسي خلال عام 2021 بنسبة 95% مقارنة مع عام 2019، واستغرق 4 أعوام وشهرين لوصول العدد التراكمي للمسافرين من 700 مليون إلى 800 مليون.وقدرت مؤسسة مطار إنتشون أن تسجيل عدد المسافرين التراكمي بمقدار 800 مليون يرمز إلى التغلب على أزمة كورونا وبدء تطبيع إدارة أعمال المطار.وتوقعت أن يبلغ عدد المسافرين عبر مطار إنتشون خلال هذا العام ما بين 54 مليونا و57 مليونا، وهو يساوي ما بين 77% إلى 81% بالمقارنة مع عام 2019 قبل جائحة كورونا.