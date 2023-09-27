كوريا تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة الصباحية

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انخفضت درجات الحرارة الصباحية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، لتسجل في بعض المناطق الجبلية المرتفعة مستويات تقل عن الصفر المئوي.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجات الحرارة الصغرى انخفضت صباح اليوم بما يتراوح بين درجتين و5 درجات مئوية بالمقارنة مع أمس، خاصة في المناطق الوسطى، حيث شهدت بعض المناطق أبرد صباح منذ بداية فصل الخريف الحالي.وفي العاصمة سيول، بلغت درجة الحرارة الصغرى 10.2 درجة مئوية صباح اليوم، بانخفاض 4 درجات مئوية بالمقارنة مع أمس الذي بلغت فيه درجة الحرارة صباحا 14.2 درجة.وفي جبل سوراك في منطقة يانغ يانغ بمقاطعة كانغ وان، بلغت درجة الحرارة الصباحية 1.3 درجة تحت الصفر، في الساعة السادسة والدقيقة السادسة والثلاثين، بعدما كانت 0.4 درجة مئوية تحت الصفر في الساعة الخامسة والدقيقة الثالثة والخمسين.وبلغ متوسط درجات الحرارة القصوى خلال نهار اليوم ما بين 18 و22 درجة مئوية.وتوقع التقرير أن يتسع الفارق في درجات الحرارة بين النهار والليل خلال الفترة المقبلة، ليتراوح بين 10 درجات مئوية و15 درجة مئوية.