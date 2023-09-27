إطلاق فريق عمل وزراي للتعامل مع فضيحة التلاعب بالرأي العام عبر بوابة داوم

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أثارت صفحة للتشجيع أنشأتها إحدى البوابات الكورية على الإنترنت جدلا داخل المجتمع الكوري بسبب زيادة عدد مرات التشجيع للفريق الصيني مقارنة بعدد مرات تشجيع نظيره الكوري في مباراة الدور ربع النهائي في منافسات كرة القدم في الأول من هذا الشهر، ضمن دورة "هانغتشو" للألعاب الآسيوية، وقد اتضح أنه تم التلاعب بالصفحة باستخدام برنامج "ماكرو".فبعد أن فاز المنتخب الكوري على نظيره الصيني بهدفين مقابل لا شيء في تلك المباراة، ارتفع عدد مرات تشجيع المنتخب الصيني بدرجة كبيرة وسريعة على الصفحة الرياضية في بوابة الإنترنت الكورية "داوم"، حيث بلغت نسبة تشجيع الفريق الصيني 93.2% مقابل 6.8% للفريق الكوري، من بين إجمالي 31.3 مليون مرة للتشجيع.وقامت شركة "كاكاو" التي تدير البوابة "داوم" بتحليل هذه الظاهرة، ومن ثم اكتشفت أنه تم التلاعب بعدد النقرات من خلال برنامج آلي، "ماكرو".واتضح أن 2 من بروتوكولات الإنترنت في هولندا واليابان قد اتصلا ببوابة "داوم" باستخدام شبكة افتراضية خاصة "في بي إن"، ثم قاما بالنقر بشكل متكرر لتشجيع الفريق الصيني فقط باستخدام برنامج "ماكرو".وبالتالي طلبت شركة كاكاو من الشرطة إجراء تحقيقات في هذا الحادث.ومن جانبه، طالب " لي دونغ كوان" رئيس لجنة الاتصالات الكورية بإصدار تشريع طارئ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، كما أمر "هان دوك سو" رئيس الوزراء بإنشاء "فريق عمل وزاري لمنع التلاعب بالرأي العام".وبالإضافة إلى ذلك، قال حزب "قوة الشعب" الحاكم إن هذا الحادث يكشف للعالم أن القوى المناهضة للدول يمكن أن تتلاعب بالرأي العام باستخدام بوابات الإنترنت المحلية.