الحكومة الكورية تدرس تمديد تخفيض ضريبة الوقود لمدة شهرين

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صرح وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" بأن الحكومة تدرس تمديد تخفيض ضريبة الوقود لمدة شهرين حتى نهاية ديسمبر القادم، حيث من المقرر أن ينتهي العمل بتخفيض الضريبة في نهاية ذلك الشهر.وأعرب "تشو" في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الخميس في مدينة "سيجونغ"، عن اعتقاده بأن هناك حاجة للنظر بشكل جاد في تمديد التخفيضات الضريبية لمدة شهرين آخرين، إذا لم تُظهر أسعار النفط العالمية المرتفعة أي علامات على التراجع.يذكر أنه يتم حاليا تطبيق تخفيضات بنسبة 25% على البنزين و37% على الديزل وغاز البترول المسال.وفيما يتعلق بالضغوط المتزايدة لرفع أسعار الكهرباء في الربع الرابع بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، قال "تشو" إنه لم يتم وضع خطة في هذا الشأن حتى الآن. وقال إنه سيتم اتخاذ قرار نهائي بعد الوضع في الاعتبار العبء العام وأسعار الطاقة العالمية والوضع المالي لشركة كوريا للطاقة الكهربائية.