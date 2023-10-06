وسائل إعلام عالمية تؤكد أن كوريا الشمالية بدأت في نقل مدفعية إلى روسيا

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قالت وسائل إعلام عالمية إن كوريا الشمالية بدأت في نقل مدفعية إلى روسيا.ونقلا عن مسؤول أمريكي، قالت شبكة "سي بي إس نيوز" أمس الخميس، إنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت عملية النقل جزءا من اتفاقية توريد جديدة طويلة الأجل أم أنها شحنة محدودة، كما لم يتضح بعد ما الذي ستحصل عليه كوريا الشمالية في المقابل.ويبدو أن المساعدة العسكرية التي قدمتها كوريا الشمالية جاءت نتيجة للقمة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خلال زيارة "كيم" إلى روسيا الشهر الماضي. وقد ألمح "بوتين" بعد القمة إلى أنه ناقش مع "كيم" التعاون العسكري، ويبدو أن هذا التعاون بدأ يتشكل هذا الأسبوع.وطلبت قناة "كي بي إس" من وزارة الدفاع الأمريكية تأكيد ذلك التقرير، لكن البنتاغون قالت إنه ليس لديها ما تضيفه سوى التصريحات السابقة للمتحدثين باسمها.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد حذرت مرارا من أن أي صفقات أسلحة بين بيونغ يانغ وموسكو ستمثل انتهاكا لعقوبات مجلس الأمن الدولي، وحذرت من أنه يجب محاسبة كوريا الشمالية على مثل هذه الصفقات.