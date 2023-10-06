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الاقتصادية

انخفاض قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثاني في سبتمبر

Write: 2023-10-06 10:02:56

انخفاض قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثاني في سبتمبر

Photo : YONHAP News

انخفضت قيمة الاحتياطي الكوري الجنوبي من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر الماضي، بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغت قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي 414.12 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، بانخفاض 4.18 مليار دولار عن الشهر الأسبق، ليستمر اتجاه التراجع منذ أغسطس، بعد الارتفاع في يونيو ويوليو.
وأرجع التقرير ذلك الانخفاض إلى قوة الدولار الذي ارتفع بحوالي 3% الشهر الماضي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأصول غير الدولارية، بالإضافة إلى إجراءات استقرار السوق.
وحتى نهاية أغسطس، أصبحت كوريا الجنوبية تاسع دولة على مستوى العالم من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بانخفاض مركز واحد عن نهاية يوليو. وتصدرت الصين القائمة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، وتلتها اليابان وسويسرا والهند.

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