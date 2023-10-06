المرشحة لمنصب وزيرة المساواة تغادر جلسة التأكيد البرلمانية

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انهارت جلسة تأكيد تعيين المرشحة لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة "كيم هينغ" أمس الخميس، حيث خرجت المرشحة في منتصف الجلسة مع نواب الحزب الحاكم.وقد استمرت الخلافات بين الأحزاب في البرلمان بسبب فشل المرشحة في تقديم مواد إضافية إلى لجنة المساواة بين الجنسين والأسرة البرلمانية من أجل جلسة التأكيد.وطلب نواب المعارضة من المرشحة تقديم مواد تتعلق بمحفظة العملات المشفرة الخاصة بالشركة التي قادتها، وتفاصيل الأسهم التي تمتلكها ابنتها في شركة "سوشيال نيوز"، المشغلة لموقع "ويكي تري"، وهو الطلب الذي رفضته المرشحة.وردا على ذلك، انتقد رئيس اللجنة النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض "كوان إين سوك" موقف "كيم" واقترح عليها سحب ترشيحها، مما دفعها ونواب حزب قوة الشعب الحاكم في اللجنة إلى مغادرة الجلسة احتجاجا على ذلك.واستؤنفت جلسة التأكيد بعد تعليقها لمدة قصيرة، لكن المرشحة ونواب الحزب الحاكم لم يعودوا إليها. وتخطط اللجنة لاستئناف الجلسة اليوم الجمعة، ولكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت "كيم" ونواب الحزب الحاكم سيشاركون فيها أم لا.