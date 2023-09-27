كوريا تؤكد أن المرحلة الأولى من تصريف مياه فوكوشيما أوفت بالمعايير الدولية

Photo : YONHAP News

أقرت الحكومة الكورية الجنوبية في اجتماع دولي بأن المرحلة الأولى من عملية تصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية في اليابان، قد استوفت المعايير الدولية.وأدلت وزارة المحيطات الكورية بهذه التصريحات بعد ظهر أمس الخميس في الاجتماع التشاوري الخامس والأربعين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن، والاجتماع الثامن عشر للأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن، في مقر المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية.وقالت الوزارة إنها أقرت بأن عملية التصريف الأولى خضعت لمراجعة علمية وفنية من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد تم إجراؤها وفق خطة تفي بالمعايير الدولية.وشددت الوزارة على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى مواصلة ضمان عدم تأثير تصريف المياه على البيئة البحرية، موضحة أن كوريا الجنوبية أعربت باستمرار عن موقفها حول ضرورة التعامل مع المياه الملوثة بطريقة آمنة ومعقولة.وطلبت الوزارة من اليابان إجراء المعالجة وتصريف المياه على نحو آمن وفقا لمعايير حماية البيئة البحرية.وكان الاجتماع جزءا من التجمع السنوي للأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن وبروتوكول لندن، الذي يعقد في شهر أكتوبر من كل عام لاتخاذ قرارات بشأن القضايا الرئيسية أو مراجعات الاتفاقيات.