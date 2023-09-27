بدء محاكمة رئيس الحزب الديمقراطي بتهمة الفساد في مشروعات التنمية

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من المقرر أن تبدأ محاكمة رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا، "لي جيه ميونغ"، بتهم الفساد المرتبطة بفضائح التنمية في كل من "ديه جانغ دونغ" و"وي ريه".ومن المقرر أن تعقد محكمة منطقة سيول المركزية الجلسة الأولى في الساعة 10:30 من صباح اليوم الجمعة، بعد 7 أشهر من إحالة القضية إلى المحاكمة.وكان من المقرر أصلا عقد الجلسة الافتتاحية يوم 15 سبتمبر، ولكن تم تأجيلها لأن "لي" كان مضربا عن الطعام. وطلب الممثل القانوني لرئيس الحزب الديمقراطي تأجيلا آخر بسبب حالته الصحية في أثناء تعافيه من احتجاجه، لكن المحكمة رفضت الطلب.وفي الجلسة الأولى ستعرض النيابة والمتهم مواقفهما من التهم الموجهة إليه.ومع إعلان المحكمة أن جلسات الاستماع ستعقد مرتين في الأسبوع، من المتوقع أن يحضر "لي"، الذي يمر بمحاكمة منفصلة، جلسات المحكمة كل أسبوع تقريبا.وقد تم توجيه الاتهام إلى رئيس الحزب المعارض الرئيسي في شهر مارس الماضي للاشتباه في تقديم خدمات لمستثمرين من القطاع الخاص في مشروع "ديه جانغ دونغ" في أثناء عمله كعمدة لمدينة "صونغ نام"، مما أدى إلى أن تخسر المدينة حوالي 490 مليار وون، أي حوالي 363 مليون دولار أمريكي.وهو متهم أيضا بإساءة استخدام معلومات داخلية حول مشروعي "ديه جانغ دونغ" و"وي ريه"، مما ساعد شركات القطاع الخاص على جني أرباح تبلغ حوالي 789 مليار وون و21 مليار وون من هذيْن المشروعين، على التوالي.