البيت الأبيض يؤكد دعمه لزيارة وفد من مجلس الشيوخ إلى كوريا والصين واليابان

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أعربت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، عن دعمها للزيارة المقررة إلى كوريا الجنوبية والصين واليابان، التي سيقوم بها وفد من مجلس الشيوخ من الحزبيْن الجمهوري والديمقراطي.ونقلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كارين جان بيير" هذا الموقف في مؤتمر صحفي أمس الخميس، عندما سئلت عما إذا كانت المشاورات جارية مع البيت الأبيض بشأن تلك الجولة.ويعتزم وفد مكون من 3 نواب ديمقراطيين و3 نواب جمهوريين، بقيادة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "تشاك شومر"، زيارة الدول الثلاث الأسبوع القادم لمناقشة بعض القضايا الأمنية والاقتصادية.وخلال الرحلة إلى كوريا الجنوبية، سيجتمع الوفد مع الرئيس "يون صوك يول"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان، وأعضاء الأحزاب السياسية ورجال الأعمال.