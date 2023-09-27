القنصلية الكورية في دبي تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني

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أقامت القنصلية العامة الكورية الجنوبية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حفل استقبالٍ رسميا أول من أمس الأربعاء، في فندق "حبتور"، بمناسبة اليوم الوطني الكوري.وخلال الحفل، نظمت القنصلية الكورية فعاليات ثقافية متنوعة للحاضرين، بما في ذلك عزف على الآلة الوترية الكورية التقليدية "كايا غُم"، إلى جانب عرض بعض الأغاني والموسيقى الكورية التقليدية والحديثة.كما تمتع المشاركون في الحفل بأوقات جميلة مع بتناول فواكه وأطعمة كورية، وتجربة صنع بعض المنتجات التقليدية الكورية، باستخدام مواد متنوعة مثل عرق اللؤلؤ.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها فعاليات للعيد الوطني الكوري في دبي وجها لوجه منذ اندلاع جائحة كورونا.وحضر الحفل الشيخ "مكتوم بن بُطّي آل مكتوم" مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، وبعض كبار المسؤولين الإماراتيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الإمارات، وعدد من الكوريين المقيمين هناك.وقال القنصل العام الكوري لدى دبي "مون بيونغ جون" إن القنصلية الكورية ستواصل بذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة.