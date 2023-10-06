وفد برلماني أوكراني يزور كوريا لبحث التعاون في إعادة الإعمار

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صرحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية اليوم الجمعة بأن الوزير "وان هي ريونغ" التقى أمس الخميس مع أعضاء وفد برلماني أوكراني يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية بناء على دعوة تلقاها من جمعية الصداقة البرلمانية الكورية الأوكرانية.وحضر اللقاء عدد من مسؤولي الشركات الكورية، بما في ذلك "سام سونغ" و"هيون ديه" و"هان هوا" و"كيه تي"، والمؤسسة الكورية للموارد المائية، والذين كانوا ضمن الوفد المرافق للوزير "وان" في زيارته الأخيرة لأوكرانيا في شهر سبتمبر الماضي.وخلال اللقاء، قال "أندريه نيكولاينكو" رئيس الجانب الأوكراني في جمعية الصداقة البرلمانية الكورية الأوكرانية، إن هناك عددا كبيرا من المشروعات التي يمكن تنفيذها بالتعاون بين البلدين قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية والتطوير الحضري والطاقة المتجددة وتطوير المصادر.ودعا الوزيرُ الكوري "وان" الجانبَ الأوكراني إلى دعم التعاون في تطوير مادة الليثيوم في أوكرانيا، والذي كان قد اقترحه الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي".