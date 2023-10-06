رئيس الوزراء الكوري يزور 4 دول أوربية للترويج لاستضافة الإكسبو في بوسان

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من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" بجولة تشمل كلا من فرنسا والدانمارك وكرواتيا واليونان خلال الفترة من الثامن وحتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري.وفي أثناء زيارته لفرنسا، سيحضر رئيس الوزراء "هان" ندوة حول "معرض إكسبو بوسان الدولي لعام 2030" ستعقد يوم الاثنين القادم في باريس بمشاركة عدد من المسؤولين الكوريين والأجانب، بمن فيهم ممثلو الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، حيث يقوم "هان" بالترويج لجهود كوريا الهادفة لاستضافة معرض إكسبو الدولي في مدينة بوسان.وفي اليوم نفسه، سيعقد "هان" اجتماعا مع نظيرته الفرنسية "إليزابيث بورن"، حيث يبحث معها سبل تنمية علاقات التعاون بين سيول وباريس.وبعد ذلك، سيقوم "هان" بزيارة للدانمارك يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر، حيث يبحث مع نظيرته الدانماركية "مِتا فريدَريكسِن" طرق توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والصناعات الدفاعية والرعاية الصحية، كما سيتبادل معها الآراء حول الأوضاع الراهنة في أوكرانيا وفي شبه الجزيرة الكورية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء كوري بزيارة للدانمارك منذ 10 سنوات.وسوف يقوم رئيس الوزراء الكوري "هان" بزيارة بعد ذلك إلى كرواتيا يومي الحادي عشر والثاني عشر من أكتوبر، لإجراء مباحثات مع نظيره الكرواتي "أندريه بلينكوفيتش" حول تعزيز التعاون في مجالات الاستثمارات والصناعات الدفاعية واللوجيستية والعلوم والتكنولوجيا.ثم يتوجه "هان" لليونان في زيارة تستغرق 3 أيام، حيث يبحث مع نظيره اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في صناعات الملاحة البحرية وبناء السفن.