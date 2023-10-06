انطلاق التصويت المبكر في الانتخابات الفرعية لرئاسة منطقة كانغ صو في سيول

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بدأت اليوم الجمعة عملية التصويت المبكر في الانتخابات الفرعية لرئاسة منطقة كانغ صو في سيول.ويتم إجراء التصويت في 20 مركز اقتراع داخل المنطقة من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء ولمدة يومين.ومن المقرر أن يتم التصويت الرئيسي في الانتخابات الفرعية من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء من يوم الإربعاء القادم.ويأتي إجراء الانتخابات الفرعية بعد إقالة رئيس المنطقة السابق "كيم تيه او" من منصبه في شهر مايو من الماضي بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكما بسجنه مع وقف التنفيذ بتهمة تسريب أسرار رسمية حصل عليها في أثناء عمله في فريق تفتيش خاص.وتحظى هذه الانتخابات الفرعية باهتمام كبير لأنها تعتبر على نطاق واسع بمثابة اختبار حاسم للمعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية قبل الانتخابات العامة التي ستجري في شهر أبريل من العام القادم.ويتنافس في هذه الانتخابات 6 مرشحين، بمن فيهم "كيم تيه او" عن حزب قوة الشعب الحاكم، بعدما استعاد حقه في الترشح بعفو رئاسي في أغسطس، و"جين كيو هون" عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وهو نائب رئيس وكالة الشرطة الوطنية السابق.