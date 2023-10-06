الأمريكيون منقسمون بشأن تعبئة القوات في كوريا الجنوبية ضد الغزو الكوري الشمالي

وفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "إبسوس" خلال الفترة من السابع وحتى الثامن عشر من شهر سبتمبر الماضي، اتضح أن المواطنين الأمريكيين منقسمون بالتساوي تقريبا بشأن تعبئة القوات الأمريكية للدفاع عن كوريا الجنوبية في حالة تعرضها لغزو كوري شمالي.وفي الاستطلاع الأخير، أعرب 50% من المشاركين عن تأييدهم لفكرة إرسال جنود أمريكيين للدفاع عن كوريا الجنوبية، فيما بلغت معدلات المعارضة 49%.وتعد معدلات التأييد هذه هي الأقل منذ عام 2017، عندما بلغت 62%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى تراجع دعم التدخل العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية في حالات الطوارئ، وذلك على الرغم من التزام واشنطن بتعزيز قدرات الردع الموسع للدفاع عن كوريا الجنوبية من تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية المتزايدة.وأعرب 57% من الأمريكيين الديمقراطيين عن تأييدهم لتدخل الولايات المتحدة، فيما وافق على ذلك 46% فقط من الجمهوريين.وأيد 64% من المشاركين في الاستطلاع تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.