كوريا ودول العالم تسجل أعلى درجات حرارة في سبتمبر

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شهدت كوريا الجنوبية ومختلف دول العالم أعلى درجات حرارة في شهر سبتمبر الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الجمعة، بلغ متوسط درجات الحرارة في كوريا الجنوبية في شهر سبتمبر الماضي 22.6 درجة مئوية، مسجلة بذلك رقما قياسيا لأشهر سبتمبر، بفارق يصل إلى 2.1 درجة مئوية مقارنة بمتوسطها الذي تم تسجيلها في السنوات السابقة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحطيم الرقم القياسي لمتوسط درجات الحرارة في سبتمبر منذ عام 1975.وأرجع التقرير السبب في ارتفاع درجات الحرارة في كوريا الجنوبية في سبتمبر الماضي إلى قدوم إعصار استوائي، ونشاط الحمل الحراري في البحر بالقرب من تايوان، وتطور كتلة ضغط مرتفع في كوريا والصين واليابان، وهو ما تسبب في صفاء السماء وزيادة كثافة وقوة أشعة الشمس.ومن جانبها، أعلنت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوربي أمس الخميس، أن المتوسط العالمي لدرجات الحرارة في سبتمبر الماضي بلغ 16.38 درجة مئوية، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.