سيول والرياض تبحثان التعاون في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

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التقى وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري "لي جونغ هو" اليوم الجمعة في سيول مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس "عبد الله بن عامر السواحه"، حيث بحث معه سبل تنشيط التعاون بين البلدين في مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وأكد الوزيران على أهمية الإبداع الرقمي والتعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتبادلا الآراء حول تنفيذ مذكرات التفاهم الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تم توقيعها بين وزارات البلدين ذات الصلة في عام 2019، بما في ذلك مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال الأمن السيبراني.وأعرب الوزير الكوري "لي" عن أمله في أن تشارك الشركات الكورية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مشروع مدينة "نيوم" الذكية الجديدة في المملكة العربية السعودية.وقال "لي" إن الحكومة الكورية تستعد حاليا لإدارة الجناح الكوري في المؤتمر التقني الدولي "ليب 2024" الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من الرابع وحتى السابع من شهر مارس من العام القادم.