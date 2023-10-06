20 % انخفاضا في العدد المسجل للمواليد الجدد في كوريا خلال شهر سبتمبر

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شهد العدد المسجل للمواليد الجدد في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته على الإطلاق.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الإدارة العامة والأمن اليوم الاثنين، بلغ العدد المسجل للمواليد الجدد في شهر سبتمبر 17 ألفا و926 طفلا، بانخفاض نسبته 9% مقارنة بالشهر الأسبق، و20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وقد انخفض العدد المسجل للمواليد الجدد في كوريا إلى مستوى أقل من 20 ألفا لأول مرة في شهر يونيو الماضي.وأرجع التقرير السبب في انخفاض عدد المواليد الجدد إلى تراجع عدد حالات الزواج خلال السنوات القليلة الماضية بسبب جائحة كورونا.أما العدد المسجل للوفيات فبلغ 26 ألفا و257 شخصا في سبتمبر، بانخفاض نسبته 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.بهذا بلغ إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية 51 مليونا و370 ألف نسمة في سبتمبر، بتراجع مقداره 7212 نسمة مقارنة بشهر أغسطس.