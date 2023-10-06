كوريا ترفع مستوى التحذير من السفر إلى إسرائيل

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قررت كوريا الجنوبية رفع مستوى التحذير الخاص بالسفر إلى إسرائيل بمقدار نصف درجة إلى المستوى الثاني والنصف، بسبب الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية المتزايدة حاليا.جاء هذا القرار في اجتماع عقدته وزارة الخارجية الكورية أمس الأحد، حيث تم رفع مستوى التحذير الخاص بالسفر إلى جميع مناطق إسرائيل من المستوى الثاني إلى المستوى الثاني والنصف.ويتكون تحذير السفر من 4 مستويات، أما المستوى الثاني والنصف فهو تحذير خاص بالسفر ويعتبر إجراء منفصلا قصير المدى يصدر لمدة تصل إلى 90 يوما.وقالت الوزارة إن عدد الكوريين المقيمين في إسرائيل يبلغ حوالي 570 شخصا، بينما يبلغ عدد السياح الكوريين هناك حاليا 360 شخصا.كما قررت الوزارة توصية الرعايا الكوريين بمغادرة إسرائيل.