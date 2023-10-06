دعم حكومي لجعل اللغة الكورية لغة عالميةفي عصر الذكاء الاصطناعي

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" إن حكومته ستبذل قصارى جهدها للاستعداد للعصر الرقمي المتمثل في الذكاء الاصطناعي، ومشاركة قيمة اللغة الكورية "هانغل" مع المزيد من شعوب العالم.جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين" نيابة عن رئيس الوزراء "هان" الذي يقوم حاليا بجولة أوروبية، في احتفال أقيم اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الـ577 ليوم الحروف الكورية "هانغل"، حيث أعرب عن أمله في أن تكون اللغة الكورية لغة عالمية تقود عصر الذكاء الاصطناعي.وأشار رئيس الوزراء "هان" إلى أن الشركات الكورية والعالمية تقدم خدماتها باللغة الكورية، كما تشارك في إنشاء بيئة للذكاء الاصطناعي قائمة على اللغة الكورية.وضمن الجهود الرامية إلى نشر اللغة الكورية عالميا، قال "هان" إن الحكومة ستزيد من عدد فروع معهد سيجونغ لتعليم اللغة الكورية إلى 350 فرعا حتى عام 2027، ليتم من خلالها تعريف العالم بالثقافة الكورية.وقال رئيس الوزراء أيضا إن "هانغل" هي أفضل تراث ثقافي لكوريا، ووصفها بأنها "إنجاز مذهل للبشرية"، وحث الشعب على تكريم الروح الكامنة وراء إصدار "هانغل".