كوريان إير تلغي رحلتها الجوية إلى تل إبيب اليوم

صرحت شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" بأنها ألغت رحلتها الجوية إلى تل أبيب التي كان مقررا لها اليوم الاثنين، في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.وبالنسبة لرحلتها الجوية الأخرى من إسرائيل إلى كوريا الجنوبية، المقرر لها اليوم أيضا، فتدرس الشركة تأجيل موعد إقلاع الطائرة مع الأخذ في الاعتبار الوضع الأمني في مطار "بن غوريون" في تل أبيب.وأضافت الشركة أنها سوف تتخذ قرارا بشأن إلغاء رحلاتها الجوية الأخرى المنتظمة لاحقا.وتقوم شركة "كوريان إير" بتسيير رحلات جوية منتظمة على الخط الذي يربط مطار إنتشون الكوري ومطار بن غوريون في تل أبيب، ثلاث مرات أسبوعيا.وكانت الشركة قد أوقفت تسيير رحلاتها خلال الفترة من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر من عام 2014 بسبب الأوضاع الإقليمية المتوترة آنذاك بعد نشر القوات الإسرائيلية في منطقة غزة الفلسطينية.