رئيس الوزراء الكوري يقوم بجولة أوربية للترويج لاستضافة الإكسبو في بوسان

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غادر سيول أمس الأحد رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" في جولة تستغرق 8 أيام وتشمل فرنسا والدانمارك وكرواتيا واليونان.وفي أثناء هذه الجولة، سيقوم رئيس الوزراء "هان" بالترويج لمساعي كوريا لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان.ومن المقرر أن يتم تحديد مكان انعقاد إكسبو 2030 من بين ثلاث مدن مرشحة، وهي: بوسان في كوريا الجنوبية، والرياض في المملكة العربية السعودية، وروما في إيطاليا، وذلك خلال المؤتمر العام لمنظمة إكسبو الدولية، الذي سيعقد في باريس يوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر القادم.وخلال زيارته لفرنسا، سيحضر رئيس الوزراء الكوري "هان" ندوة حول "معرض إكسبو بوسان الدولي لعام 2030" ستعقد اليوم في باريس، كما سيجري محادثات مع نظيرته الفرنسية "إليزابيث بورن" لبحث سبل تنمية علاقات التعاون بين البلدين.وبعد ذلك، سيقوم "هان" بزيارة للدانمارك يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر، حيث يبحث مع نظيرته الدانماركية "مِتا فريدَريكسِن" طرق توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والصناعات الدفاعية والرعاية الصحية، كما سيتبادل معها الآراء حول الأوضاع الراهنة في أوكرانيا وفي شبه الجزيرة الكورية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء كوري بزيارة للدانمارك منذ 10 سنوات.وسوف يقوم رئيس الوزراء الكوري "هان" بزيارة بعد ذلك إلى كرواتيا يومي الحادي عشر والثاني عشر من أكتوبر، لإجراء مباحثات مع نظيره الكرواتي "أندريه بلينكوفيتش" حول تعزيز التعاون في مجالات الاستثمارات والصناعات الدفاعية واللوجيستية والعلوم والتكنولوجيا.ثم يتوجه "هان" لليونان في زيارة تستغرق 3 أيام، حيث يبحث مع نظيره اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في صناعات الملاحة البحرية وبناء السفن.