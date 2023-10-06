9 تريليونات وون زيادة في القيمة السوفية لشركات الأصول الافتراضية الكورية

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تبين أن القيمة السوقية لشركات الأصول الافتراضية الكورية سجلت زيادة بمقدار 9 تريليونات وون في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بنهاية العام الماضي، نتيجة لارتفاع أسعارالأصول الافتراضية.وطبقا لتقرير صادر عن لجنة الخدمات المالية الكورية اليوم الاثنين، بلغت القيمة السوقية لشركات الأصول الافتراضية التي يبلغ عددها 35 شركة، 28.4 تريليون وون في النصف الأول من هذا العام، بعد أن كانت 19.4 تريليون وون في نهاية العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم ودائع هذه الشركات بالعملة الكورية "وون" بلغ 4 تريليونات وون، بزيادة مقدارها 400 مليار وون، فيما بلغ إجمالي قيمة أرباحها التشغيلية 227.3 مليار وون، بزيادة مقدارها 102.4 مليار وون.الجدير بالذكر أن عدد أنواع الأصول الافتراضية التي يتم تداولها في كوريا الجنوبية يبلغ 622 نوعا، على أساس نهاية شهر يونيو الماضي.