نسبة المشاركة في التصويت المبكر لانتخابات رئيس منطقة كانغ صو تصل إلى 22.64%

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انتهت أول من أمس السبت عملية التصويت المبكر في الانتخابات الفرعية التي جرت على مدار يومين لاختيار رئيس منطقة "كانغ صو" في سيول، مع نسبة إقبال قياسية بلغت 22.64%.ووفقا للجنة الانتخابات الوطنية، أدلى أكثر من 113 ألفا من الناخبين المؤهلين في المنطقة، البالغ عددهم 500 ألف و603، بأصواتهم خلال التصويت المبكر الذي انتهى في الساعة السادسة من مساء السبت.وتعد نسبة المشاركة هذه هي الأعلى على الإطلاق في أي من الانتخابات الفرعية والمحلية التي شهدتها كوريا الجنوبية. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق للانتخابات الفرعية في عام 2021 بنسبة 20.54%، وكانت أعلى نسبة مشاركة على الإطلاق في الانتخابات المحلية هي 20.62% في انتخابات الأول من يونيو من العام الماضي.ومن المقرر أن يتم إجراء التصويت الرسمي فيما بين الساعة 6 صباحا و8 من مساء بعد غد الاربعاء.وتأتي الانتخابات الفرعية بعد إقالة رئيس المنطقة السابق "كيم تيه او" من منصبه في مايو الماضي بعد الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة تسريب أسرار رسمية حصل عليها في أثناء عمله ضمن فريق تفتيش خاص في ظل إدارة الرئيس السابق "مون جيه إين".