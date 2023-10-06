مجلس الأمن ينهي جلسته بشأن غزة دون إصدار بيان

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أنهى مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأحد جلسة مشاورات مغلقة حول الاشتباكات المتزايدة في قطاع غزة بسبب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أول من أمس السبت ضد إسرائيل.واستمرت الجلسة حوالي ساعتين، وجاءت بدعوة من مالطا والإمارات العربية المتحدة.وقد شاركت كوريا الجنوبية في هذه الجلسة بصفتها دولة مراقبة.وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة "جلعاد أردان" قبيل انعقاد الجلسة إن الهجوم الذي شنته "حماس" يعد جريمة حرب، ودعا مجلس الأمن إلى توجيه إدانة واضحة لتصرفات "حماس".وأضاف السفير الإسرائيلي "أردان" أن ما تعرضت له إسرائيل منذ يوم السبت يضاهي هجمات الحادي عشر من سبتمبر ضد الولايات المتحدة.وأكد أن إسرائيل ستفعل كل ما يمكن لإعادة المختطفين، ورفع بعض الصور ومقاطع الفيديو للمختطفين الإسرائيليين أمام الصحفيين.من جانبه، قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة "رياض منصور" إن على إسرائيل إنهاء حصار غزة فورا والعمل مع فلسطين لوقف العنف.وأضاف "منصور" قائلا إنه للأسف بالنسبة لبعض وسائل الإعلام والمسؤولين السياسيين لا يبدأ التاريخ إلا عندما يُقتل إسرائيليون.