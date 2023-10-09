تزايد حصيلة ضحايا الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية

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استمرت حصيلة القتلى الفلسطينيين والإسرائيليين في الارتفاع جراء الاشتباكات المتواصلة والهجمات المتبادلة بين الطرفين منذ يوم السبت، لتتجاوز ألف شخص، بمن في ذلك عدد من الأجانب.وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس الأحد إن عدد القتلى الإسرائيليين بسبب هجوم حماس قد ارتفع إلى 700 قتيل، بزيادة مقدارها 400 مقارنة باليوم الأسبق.وأعلنت خدمة الطوارئ الإسرائيلية "زاكا" أنها انتشلت 260 جثة من موقع حفل موسيقي أقيم في صحراء "النقب"، بعد أن تعرض الموقع لهجوم شنته حركة حماس أول من أمس السبت.ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 413 شخصا حتى يوم أمس الأحد، من بينهم 78 طفلا وشابا، و41 امرأة.وبلغ عدد المصابين بجروح متفاوتة حوالي 4 آلاف و400 شخص، منهم 2100 من الإسرائيليين و2300 من الفلسطينيين.